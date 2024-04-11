За період від лютого 2022 року до липня 2023 року, за даними Національної служби здоров'я України, було зафіксовано 38 870 випадків діагностики втрати або зниження зору, що становить 28% від загальної кількості поранень, пов'язаних з воєнними діями.

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Трініті ХАБ

Відповідаючи на виклик, який несе проблема втрати зору, в Києві було засновано "Трініті ХАБ". Це унікальний центр, місія якого полягає в наданні реабілітації, освіти, профорієнтації, спортивних і рекреаційних послуг для людей з порушеннями зору. Слоган центру – "Активуй можливості!" Центр працює безплатно.

"Трініті ХАБ" було створено згідно з Національною стратегією зі створення безбар'єрного середовища в Україні і Указом Президента "Про забезпечення створення безбар'єрного простору в Україні". Ідея створення центру належить видавництву "Антологія", яке виготовляє книги шрифтом Брайля в Україні, та благодійному фонду "Солідарність Леруа Мерлен".



"Трініті Хаб" вже розпочав роботу / Фото 24 Канал

Чим займатиметься центр

У "Трініті ХАБ" ведеться робота з особами, які втратили зір або мають порушення зору, за допмогою унікальної в Україні програми реабілітації та соціалізації, спрямованої на відновлення та адаптацію до сучасних життєвих умов.

"Трініті ХАБ" має площу 750 квадратних метрів, складається з відділів розвитку зорового сприйняття, орієнтації та мобільності, відновлювальної терапії, рекреації та профорієнтації, танцювально-рухової терапії, освітніх технологій, підтримки та супроводу сімей, а також психологічної реабілітації.

В центрі працює команда професіоналів різних спеціальностей, яка навчає реабілітантів всіх необхідних життєвих навичок, проводить курси підвищення кваліфікації для фахівців як основних, так і допоміжних професій, розробляє та впроваджує науково-практичні матеріали в реабілітаційний процес.

Нині центр може одночасно працювати з 60 учасниками освітніх та реабілітаційних програм протягом місяця, а майбутні плани включають збільшення цього числа до 80 реабілітантів.

Простір має чималу бібліотеку літератури шрифтом Брайля. Кабінети для навчання рельєфно-крапковим шрифтом та цифрових гаджетів мають сучасне тифлообладнання – унікальні пристрої що дозволяють читати графіку за допомогою дотику та голосового супроводу.