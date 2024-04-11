За период с февраля 2022 года по июль 2023 года, по данным Национальной службы здоровья Украины, было зафиксировано 38 870 случаев диагностики потери или снижения зрения, что составляет 28% от общего количества ранений, связанных с военными действиями.

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Тринити ХАБ

Отвечая на вызов, который несет проблема потери зрения, в Киеве был основан "Тринити ХАБ". Это уникальный центр, миссия которого заключается в предоставлении реабилитации, образования, профориентации, спортивных и рекреационных услуг для людей с нарушениями зрения. Слоган центра – "Активируй возможности!" Центр работает бесплатно.

"Тринити ХАБ" был создан согласно Национальной стратегии по созданию безбарьерной среды в Украине и Указу Президента "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине". Идея создания центра принадлежит издательству "Антология", которое производит книги шрифтом Брайля в Украине, и благотворительному фонду "Солидарность Леруа Мерлен".



"Тринити Хаб" уже начал работу / Фото 24 Канал

Чем будет заниматься центр

В "Тринити ХАБ" ведется работа с лицами, которые потеряли зрение или имеют нарушения зрения, с помощью уникальной в Украине программы реабилитации и социализации, направленной на восстановление и адаптацию к современным жизненным условиям.

"Тринити ХАБ" имеет площадь 750 квадратных метров, состоит из отделов развития зрительного восприятия, ориентации и мобильности, восстановительной терапии, рекреации и профориентации, танцевально-двигательной терапии, образовательных технологий, поддержки и сопровождения семей, а также психологической реабилитации.

В центре работает команда профессионалов различных специальностей, которая обучает реабилитантов всех необходимых жизненных навыков, проводит курсы повышения квалификации для специалистов как основных, так и вспомогательных профессий, разрабатывает и внедряет научно-практические материалы в реабилитационный процесс.

Сейчас центр может одновременно работать с 60 участниками образовательных и реабилитационных программ в течение месяца, а будущие планы включают увеличение этого числа до 80 реабилитантов.

Пространство имеет большую библиотеку литературы шрифтом Брайля. Кабинеты для обучения рельефно-точечным шрифтом и цифровых гаджетов имеют современное тифлооборудование – уникальные устройства позволяющие читать графику с помощью прикосновения и голосового сопровождения.