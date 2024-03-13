Если вы читаете этот текст, то, скорее всего, вам не трудно дойти до остановки, заплатить за коммунальные услуги, выбрать в магазине молоко и сделать еще сотню ежедневных бытовых действий.

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Но попробуйте сделать то же самое с повязкой на глазах – в современных реалиях городской среды это окажется непростой задачей.

И количество незрячих взрослых в Украине продолжает увеличиваться из-за травм на войне. Этим людям трудно приспособиться к новой жизни, но мы можем упростить этот путь для них.

10 советов для коммуникации с незрячим

Когда вы обращаетесь ко мне, скажите свое имя, а потом коснитесь моей руки или плеча. Спросите меня, нужна ли мне помощь. Если нет, то не навязывайте ее. Когда вы хотите предложить мне помощь в сопровождении, станьте впереди и предложите мне взять за ваш локоть или плечо. Когда сопровождаете меня, употребляйте слова "слева", "справа", "впереди" и препятствия в виде припаркованных автомобилей, лестниц и тому подобное. Заранее предупреждайте меня об узких проходах, низкие двери и ветви деревьев. Вещи, записку, документы, деньги нужно подавать незрячему в руки, за исключением тех случаев, когда он скажет, куда ее положить. Деликатно проинформируйте незрячего, если у него порвана куртка, грязная одежда, развязанные шнурки. Расскажите незрячему об изменениях на маршрутах, которыми он передвигается. Проинформируйте его о ремонтных работах на дорогах, перекрытых улицах и аварийных ситуациях. Храните личные дела незрячего в тайне – посещение банка, больницы, чтение сообщений и тому подобное. Не размещайте предметов и не стойте на тактильной плитке. Рифленая служит предупредительным знаком для незрячих, а продольная задает направление движения.

Эти советы подготовили украинские ветераны, которые имеют нарушения зрения и проходят реабилитацию в Национальном реабилитационном центре "Незламні" ("Unbroken").