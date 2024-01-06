Дівчинка народилася з вродженою вадою серця, яку діагностували ще в утробі матері. Після народження у неї виявили ще й захворювання, що спричиняє печінкову недостатність.

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Що відомо про маленьку пацієнтку

Дівчинка народилася у лютому 2023 року у Тернополі. Батьки Тетянки зверталися до багатьох лікарень, проте не скрізь їй могли допомогти.

У тримісячному віці Тетянка потрапила до столичного "Охматдиту", лікарі якого дали довгоочікувану надію. У 9 місяців Тетянка мала порушення розвитку, що загрожували життю.

Кожне з них можна було коригувати в різний час і спосіб, а одночасне хірургічне втручання було ризиковим. Однак без операції дівчинка не мала шансів на життя.

Лікарі спланували операцію

Спеціалісти організували консиліум і прорахували всі можливі варіанти операційного втручання. Лікарі оцінили ризики та вирішили поєднати дві операції так, щоб не нашкодити маленькій пацієнтці.

Операція унікальна, бо медики одночасно проводили корекцію вади серця та трансплантацію печінки від донора – мами. Такий варіант трансплантації печінки з одномоментною корекцією вади серця виконувався вперше в Україні,

– мовиться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

За життя Тетянки лікарі боролися протягом 23 годин. В операції брали участь медики з Центру дитячої кардіології й кардіохірургії, спеціаліст з Національного інституту раку, хірурги-трансплантологи, анестезіологи-реаніматологи, трансфузіологи, діагности, лабораторна служба, медсестри та інші фахівці "Охматдиту".

У Києві 9-місячній дівчинці провели трансплантацію печінки / Фото НДСЛ "Охматдит"

Відомо, що життєдіяльність дитини до операції підтримувалась у відділенні інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

В Україні здійснили унікальну операцію / Фото НДСЛ "Охматдит"

У відомстві також повідомили, що наразі життєрадісна дівчинка почувається набагато краще, постійно посміхається та вже готується до повернення додому.