Девочка родилась с врожденным пороком сердца, диагностированным еще в утробе матери. После рождения у нее обнаружили еще и заболевание, вызывающее печеночную недостаточность.

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Что известно о маленькой пациентке

Девочка родилась в феврале 2023 года в Тернополе. Родители Тани обращались во многие больницы, однако не везде ей могли помочь.

В трехмесячном возрасте Таня попала в столичный "Охматдит", врачи которого дали долгожданную надежду. В 9 месяцев Таня имела нарушения развития, угрожавшие жизни.

Каждое из них можно было корректировать разными способами, а одновременное хирургическое вмешательство было рисковым. Однако без операции у девочки не было шансов на жизнь.

Врачи спланировали операцию

Специалисты организовали консилиум и просчитали все возможные варианты операционного вмешательства. Врачи оценили риски и решили объединить две операции так, чтобы не навредить маленькой пациентке.

Операция уникальна, потому что медики одновременно проводили коррекцию порока сердца и трансплантацию печени от донора – мамы. Такой вариант трансплантации печени с одномоментной коррекцией порока сердца выполнялся впервые в Украине.

– говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За жизнь Тани врачи боролись в течение 23 часов. В операции принимали участие медики из Центра детской кардиологии и кардиохирургии, специалист из Национального института рака, хирурги-трансплантологи, анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи, диагносты, лабораторная служба, медсестры и другие специалисты "Охматдита".

В Киеве 9-месячной девочке провели трансплантацию печени / Фото НДСЧ "Охматдит"

Известно, что жизнедеятельность ребенка в операции поддерживалась в отделении интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций.

В Украине провели уникальную операцию / Фото НДСЛ "Охматдит"

В ведомстве также сообщили, что жизнерадостная девочка чувствует себя намного лучше, постоянно улыбается и уже готовится к возвращению домой.