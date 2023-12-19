Патологию у девочки диагностировали еще в раннем детстве. История выздоровления Власти рассказали в Министерстве здравоохранения.

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После вторжения России в Украину в 2014 году мама перевезла дочь в Харьков – там в одной из местных больниц девочку лечили в течение двух лет. Впоследствии ее направили в Киев – в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", где Влада провела почти 8 лет.

Процесс лечения был сложным

Властям пришлось пройти через все виды заместительной почечной терапии и формирование сосудистых доступов.

Она перенесла 15 операций, остановку сердца, отеки лёгких, девочку неоднократно реанимировали.

Мне нельзя было пить более 100 миллилитров воды в день, потому что мои почки не работали. Гемодиализ проводили три раза в неделю, каждая процедура продолжалась по 4 – 6 часов. Я даже не представляла, как это – жить вне больницы и без гемодиализа,

– рассказывает девочка.

Единственным спасением была трансплантация

Этой весной состояние Власти было настолько сложным, что врачебный консилиум Охматдета определил для нее первый статус экстренности.

"Это означало, что Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) должна была предоставить ей преимущество при определении пары "донор-реципиент", – объясняют в Минздраве.

В конце апреля система нашла для Власти родственного донора – им стал пациент из Волыни. Медики констатировали у него смерть мозга, а его родственники согласились на забор органов.



Власти 10 лет провели в больницах / Фото Минздрава

Пересадка почки прошла удачно. Благодаря ей через 10 лет лечения Влада наконец-то вышла из больницы.

В министерстве добавили, что процесс реабилитации Власти продолжается, но она больше не привязана к диализу.