Женщину зовут Анна Курий, она из Львовщины и имеет шестерых детей и всю жизнь тяжело работает. Об этом рассказали сотрудники больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения.

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Отмечают, что на протяжении жизни у женщины не было жалоб на здоровье и только год назад, когда ушла на пенсию, ее начали беспокоить боли в ногах. По словам медиков, к врачам Анна тогда не обратилась.

Последний месяц превратился в настоящий ад: из-за боли женщина не могла спать, лекарство не приносило облегчения. И она наконец-то пошла к врачу по месту жительства, – рассказали медики.

Что показало обследование

Во время обследования врачи обнаружили опухоль в плевральной полости, занимающей треть легких. Более того, гигантское образование проросло уже в позвоночник и начало давить на нервные окончания спинного мозга, что и повлекло онемение ног.

Тип опухоли – невринома. Это новообразование, которое происходит из нервных окончаний и преимущественно доброкачественно. Опасность невриномы заключается в том, что она растет долго и бессимптомно.

По размеру опухоли специалисты установили, что она росла на протяжении 19 лет.

Врачи уточнили, что к моменту обращения невринома уже так проросла в позвоночник, что могла навсегда парализовать женщину. Итак, женщина нуждалась в срочной операции.

Как прошла операция

Во время хирургического вмешательства женщине одномоментно удалили невриному, проросшую в плевральную полость и канал позвоночника и сжимавшему спинной мозг. Сложное вмешательство длилось 4 часа, но прошло удачно.

Львовские хирурги успешно прооперировали женщину / Фото Первого медицинского объединения

Уже на вторые сутки после операции Анна находилась в обычной палате и радовалась, что чувствует ноги и может ими полноценно двигать.