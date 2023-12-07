Вчені припускають, що зв'язок між розвитком шизофренії та присутністю домашніх тварин пов'язаний з паразитом Toxoplasma gondii, поширеним серед котів.

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Нове дослідження впливу котів

Цей паразит може передаватися людині та потенційно впливати на функціонування центральної нервової системи, порушуючи рух нейромедіаторів у мозку. Такі зміни можуть призвести до психічних розладів, включаючи шизофренію.

Тема можливого впливу токсоплазмозу, що передається домашніми тваринами, на розумове здоров'я людини активно вивчається вченими вже багато років. Аналізуючи дослідження у чотирьох електронних базах даних, фахівці з мозку та психічного здоров'я з Університету Квінсленду (Австралія) на чолі з Джоном Макгратом відібрали понад 1900 публікацій з 11 країн, датованих з січня 1980 року до травня 2023 року.

Коти підвищують ризик шизофренії

В результаті оцінки досліджень згідно з певними критеріями, австралійські вчені виділили 17 робіт для детального аналізу. Метааналіз цих статей показав, що ризик виникнення шизофренії збільшується у людей, які росли з котами до 25-річного віку. Ймовірність розвитку шизофренії підвищується у 2,24 раза у порівнянні з людьми без котів.

Дослідники також вказали на одне з досліджень, проведених серед американських студентів-психологів, де не виявили прямий зв'язок між присутністю кішки в дитинстві та показниками за шкалою шизотипії, що часто використовується для попередньої оцінки шизофренічних схильностей. Проте, студенти, яких коли-небудь кусали домашні кішки, показували вищі рівні шизотипових рис.

Результати цього дослідження отримало змішані відгуки в науковій спільноті, оскільки деякі фахівці висловили побоювання щодо того, що в дослідженнях не було враховано впливових факторів, таких як соціально-економічний статус та хвороби в сім'ї.