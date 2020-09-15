У селищі Капітанівка жінку за руку вкусила лисиця. Оскільки експертиза встановила, що тварина хвора на сказ, то на карантин закрили все селище.

Жінка звернулася до районної лікарні ветеринарної медицини 8 вересня, повідомляє пресслужба Новомиргородської районної державної адміністрації.

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Постраждала розповіла, що почула гавкіт собаки та вийшла у двір, аби подивитися, що відбувається. Втім, коли вона вийшла з будинку, її за руку вхопила лисиця, яка перескочила через паркан у двір.

На крик жінки з дому вибіг її чоловік. Побачивши тварину, чоловік взяв вила та заколов її. Після чого труп тварини доставили до Новомиргородської РДЛВМ для дослідження на сказ.

Результати аналізів підтвердили наявність захворювання.

Потерпілій надається антирабічна допомога, на подвір'ї проведено дезінфекцію. Вживаються заходи з вакцинації домашніх собак та котів проти сказу в селищі Капітанівка,

– йдеться в повідомленні.

Вже наступного дня, а саме 9 вересня, комісія встановила на території Капітанівської селищної ради карантинні обмеження. В загрозливу зону ввійшли Оситнязька і Туріянська сільські ради та Йосипівська ОТГ.