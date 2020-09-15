В поселке Капитановка женщину за руку укусила лиса. Поскольку экспертиза установила, что животное больно бешенством, то на карантин закрыли весь поселок.

Женщина обратилась в районную больницу ветеринарной медицины 8 сентября, сообщает пресс-служба Новомиргородской районной государственной администрации.

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Пострадавшая рассказала, что услышала лай собаки и вышла во двор, чтобы посмотреть, что происходит. Впрочем, когда она вышла из дома, ее за руку схватила лиса, которая перескочила через забор во двор.

На крик женщины из дома выбежал ее муж. Увидев животное, мужчина взял вилы и заколол его. После чего труп животного доставили в Новомиргородскую РГЛВМ для исследования на бешенство.

Результаты анализов подтвердили наличие заболевания.

Потерпевшей предоставляется антирабическая помощь, во дворе проведена дезинфекция. Принимаются меры по вакцинации домашних собак и кошек против бешенства в поселке Капитановка,

– говорится в сообщении.

Уже на следующий день, а именно 9 сентября, комиссия установила на территории Капитановского поселкового совета карантин. В зону угрозы вошли Оситнязский и Туриянский сельские советы и Иосиповская ОТО.