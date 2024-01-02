Куріння є однією з головних причин передчасної смертності у світі. Згідно з інформацією ВООЗ, попри постійне зниження споживання тютюну у світі, у 2020 році близько 20% людей старше 15 років все ще продовжували курити.

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Нове дослідження куріння

Навіть за наявності безлічі різних продуктів, таких як спеціальні пластирі, а також збільшення цін на сигарети та рекламні кампанії, багатьом людям все ще не вдається відмовитися від куріння. Тепер вчені з Університету Інсбрука дослідили, чи можуть допомогти кинути курити активні прогулянки.

Через листівки, соціальні мережі та поштову службу університету вчені відібрали 16 курців. Всі вони курили щонайменше 10 цигарок на день протягом останніх двох років.

Учасники мали утриматися від куріння за 10 годин до початку дослідження. Їх розділили на три групи: у першій учасники робили десятихвилинну швидку прогулянку на свіжому повітрі, у другій – виконували вправи на біговій доріжці у приміщенні. Учасники контрольної групи просто сиділи упродовж 10 хвилин. Під час і після тренувань усіх запитували про бажання курити, симптоми скасування та настрій.

Прогулянки допомагають кинути курити

Вчені зʼясували, що курці відчували менший потяг до куріння у групах, які займалися у приміщенні та на свіжому повітрі під час усього тренування. У контрольній групі потяг залишався на колишньому рівні. Те саме стосувалося абстинентного синдрому та настрою. Через 10 хвилин бажання курити було трохи нижче у групи, яка була на свіжому повітрі, ніж у групи, яка перебувала у приміщенні.

Ще одна, хоч і невелика, відмінність між тренуваннями у приміщенні та на свіжому повітрі – це час, який минув до моменту, коли наступна цигарка була викурена. Для групи у приміщенні цей час становив 17 хвилин, а для групи, яка займалася на свіжому повітрі – 26 хвилин.

Зверніть увагу, що люди, які прогулювалися вулицею, не бігли, вони просто йшли: їх попросили йти швидким кроком, ніби вони спізнювалися на зустріч. Попри це, їх результати були не гіршими, а в деяких випадках навіть перевершували результати тих, хто біг у тренажерному залі. Таким чином, швидка прогулянка (але без дихального дискомфорту) допомогла боротися з курінням із відносно невеликими витратами енергії та часу.

Автори дослідження наголосили, що фізичні вправи – це економічно дієвий та доступний спосіб відмовитися від шкідливої звички. Під час тренувань увага зосереджена на спорт, і курці можуть відволікатися від тяги до сигарети.

Крім того, спорт позитивно впливає на серцево-судинну та дихальну системи, а також може покращити настрій, самопочуття, знизити симптоми депресії та тривоги. Нарешті, фізичні вправи загалом підвищують самооцінку та самовпевненість – дві позитивні якості, які можуть сприяти відмові від куріння.