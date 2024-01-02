Курение является одной из главных причин преждевременной смертности в мире. Согласно информации ВОЗ, несмотря на постоянное снижение потребления табака в мире, в 2020 году около 20% людей старше 15 лет все еще продолжали курить.

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Новое исследование курения

Даже при наличии множества различных продуктов, таких как специальные пластыри, а также рост цен на сигареты и рекламные кампании, многим людям все еще не удается отказаться от курения. Теперь ученые из Университета Инсбрука исследовали, могут ли помочь бросить курить активные прогулки.

Из-за открыток, социальных сетей и почтовой службы университета ученые отобрали 16 курильщиков. Все они курили не менее 10 сигарет в день за последние два года.

Участники должны были воздержаться от курения за 10 часов до начала исследования. Их разделили на три группы: в первой участники совершали десятиминутную скорую прогулку на свежем воздухе, во второй – выполняли упражнения на беговой дорожке в помещении. Участники контрольной группы просто сидели 10 минут. Во время и после тренировок всех спрашивали о желании курить, симптомах отмены и настроении.

Прогулки помогают бросить курить

Ученые выяснили, что курильщики испытывали меньшее влечение к курению в группах, которые занимались в помещении и на свежем воздухе во время всей тренировки. В контрольной группе поезд оставался на прежнем уровне. То же касалось абстинентного синдрома и настроения. Через 10 минут желание курить было несколько ниже у группы, которая была на свежем воздухе, чем у группы, находившейся в помещении.

Еще одна, хоть и небольшая, разница между тренировками в помещении и на свежем воздухе – это время, прошедшее до момента, когда следующая сигарета была выкурена. Для группы в помещении это время составляло 17 минут, а для группы, которая занималась на свежем воздухе – 26 минут.

Обратите внимание, что прогуливавшиеся по улице люди не бежали, они просто шли: их попросили идти быстрым шагом, словно они опаздывали на встречу. Несмотря на это, их результаты были не хуже, а в некоторых случаях даже превосходили результаты бегущих в тренажерном зале. Таким образом, скорая прогулка (но без дыхательного дискомфорта) помогла бороться с курением с относительно небольшими затратами энергии и времени.

Авторы исследования подчеркнули, что физические упражнения – это экономически действенный и доступный способ отказаться от вредной привычки. Во время тренировок внимание сосредоточено на спорте, и курильщики могут отвлекаться от тяги к сигарете.

Кроме того, спорт оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также может улучшить настроение, самочувствие, снизить симптомы депрессии и тревоги. Наконец, физические упражнения в целом повышают самооценку и самоуверенность – два положительных качества, которые могут способствовать отказу от курения.