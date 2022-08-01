Збільшення смертей від мавпячої віспи

Про це в організації повідомили після інформації про перші смертельні випадки за межами Африки, водночас підкресливши, що такі важкі ускладнення все ще рідкісні.

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У зв’язку з продовженням поширення віспи мавп у Європі ми очікуємо збільшення смертей. Тому метою має бути швидке переривання передачі в Європі та зупинка цього спалаху,

– заявила Кетрін Смолвуд, старший спеціаліст із надзвичайних ситуацій Європейського бюро ВООЗ.

Однак вона підкреслила, що в більшості випадків хвороба проходить сама без необхідності лікування та госпіталізації.

Перші смерті за межами Африки

Міністерство охорони здоров’я Іспанії зафіксувало другу смерть, пов’язану з віспою мавп, 30 червня, через день після того, як Іспанія та Бразилія повідомили про перші летальні випадки.

У повідомленні наголосили про те, що це вважається першою смертю, пов’язаною з поточним спалахом за межами Африки. Іспанська влада не назвала конкретну причину смерті загиблих до результатів розтину, тоді як бразильська влада підкреслила, що померлий чоловік мав "інші серйозні захворювання".

Звичайні причини, через які пацієнтам може знадобитися лікування в стаціонарі, включають допомогу в лікуванні болю, вторинні інфекції та в невеликій кількості випадків необхідність лікування таких небезпечних для життя ускладнень, як енцефаліт,

– пояснила Смолвуд.

Віспа мавп: що відомо