Проблема супергрибків

Останнім часом науковці все частіше говорять про супербактерії, які мають стійкість до антибіотиків. Але бактерії – не єдина небезпека, оскільки зміна клімату викликають мутацію грибків і вони викликають все важчі захворювання, які не піддаються лікуванню.

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Тому вчені зі всього світу все частіше зосереджуються на пошуку нових препаратів проти цих захворювань. У новому дослідженні великої групи німецьких мікробіологів та хіміків вдалося виявити речовину, яка успішно бореться з поширеними патогенними грибками.

Аграрне застосування кіануміцину

Фермент, який назвали кіануміцином, виробляється синьогнійною паличкою (Pseudomonas) – грамнегативною аеробною рухливою паличкоподібною бактерією.

Вчені вже показали, що кіануміцини ефективно діють проти шкідників рослин Botrytis cinerea, який викликає сіру гниль і щороку спричиняє величезні втрати врожаю, вражаючи понад 200 різних видів фруктів та овочів, особливо полуницю та незрілий виноград.

Кіаноміцин може стати ліками

Дослідження також виявили, що активний компонент у молекулах кеануміцину може пригнічувати ріст небезпечних для людини грибків, таких як Candida albicans – грибком, який викликає молочницю.

Кіануміцин згідно з дослідженням, може бути "екологічною альтернативою" хімічним пестицидам, а також може запропонувати альтернативу в боротьбі зі стійкими до ліків грибками.

Багато патогенних для людини грибів тепер стійкі до антимікотиків (протигрибкових) — частково через те, що вони використовуються у великих кількостях у сільському господарстві,

– розповів співавтор дослідження Себастьян Гетце.

Нова речовина показала високу ефективність і, як сподіваються вчені, може стати основою нової методики лікування грибкових інфекцій.