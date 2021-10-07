Про це мовилось у щотижневому звіті ВООЗ за 20 – 26 вересня 2021 року. Водночас у документі не уточнюється, коли і які саме медичні засоби відправили до Північної Кореї.
До теми КНДР відмовилась від вакцин COVAX: там заявили, що боротимуться з пандемією "у своєму стилі"
Про порт через Китай замовчують
Після спалаху пандемії в Китаї у столиці Північної Кореї посилили прикордонний контроль. Також закрили основний судноплавний маршрут, який з'єднував Китай із північнокорейським портом.
За анонімними джерелами з Міністерства об'єднання в Сеулі, останнім часом виявили, що Північна Корея відкриває свої морські шляхи з Китаєм. Проте посадовець додав, що поки все ж не виявлено ознак відновлення руху по наземних шляхах між 2 країнами.
Коронавірус у КНДР: останні новини
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 2 вересня 2021 року відмовився від вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac в рамках ініціативи COVAX. Очільник заявив, що його країна поборе пандемію "у своєму стилі".
- У липні 2021 року Північна Корея відмовилася від постачання вакцини AstraZeneca проти COVID-19 через побоювання виникнення побічних ефектів.
- Раніше більшість дипломатів залишили КНДР через важку ситуацію з коронавірусом. У Північній Кореї спостерігається гострий дефіцит товарів та ліків.