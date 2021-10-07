Про це мовилось у щотижневому звіті ВООЗ за 20 – 26 вересня 2021 року. Водночас у документі не уточнюється, коли і які саме медичні засоби відправили до Північної Кореї.

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Про порт через Китай замовчують

Після спалаху пандемії в Китаї у столиці Північної Кореї посилили прикордонний контроль. Також закрили основний судноплавний маршрут, який з'єднував Китай із північнокорейським портом.

За анонімними джерелами з Міністерства об'єднання в Сеулі, останнім часом виявили, що Північна Корея відкриває свої морські шляхи з Китаєм. Проте посадовець додав, що поки все ж не виявлено ознак відновлення руху по наземних шляхах між 2 країнами.

Зверніть увагу! КНДР продовжує стверджувати, що країна "вільна від коронавірусу". За даними ВООЗ, 40,7 тисячі громадян Північної Кореї пройшли тестування на коронавірус, але станом "на 23 вересня 2021 року жоден випадок COVID-19 не зареєстрували".

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