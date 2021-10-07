Об этом говорилось в еженедельном отчете ВОЗ за 20 – 26 сентября 2021 года. В то же время в документе не уточняется, когда и какие именно медицинские средства отправили в Северную Корею.
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О порте через Китай умалчивают
После вспышки пандемии в Китае в столице Северной Кореи усилили пограничный контроль. Также закрыли основной судоходный маршрут, который соединял Китай с северокорейским портом.
По анонимным источникам из Министерства объединения в Сеуле, в последнее время обнаружили, что Северная Корея открывает свои морские пути с Китаем. Однако чиновник добавил, что пока все же не выявлено признаков возобновления движения по наземным путям между 2 странами.
Коронавирус в КНДР: последние новости
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 сентября 2021 года отказался от вакцины против коронавируса производства Sinovac в рамках инициативы COVAX. Глава заявил, что его страна поборет пандемию "в своем стиле".
- В июле 2021 года Северная Корея отказалась от поставки вакцины AstraZeneca против COVID-19 из-за опасений возникновения побочных эффектов.
- Ранее большинство дипломатов покинули КНДР из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В Северной Корее наблюдается острый дефицит товаров и лекарств.