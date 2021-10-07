Об этом говорилось в еженедельном отчете ВОЗ за 20 – 26 сентября 2021 года. В то же время в документе не уточняется, когда и какие именно медицинские средства отправили в Северную Корею.

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О порте через Китай умалчивают

После вспышки пандемии в Китае в столице Северной Кореи усилили пограничный контроль. Также закрыли основной судоходный маршрут, который соединял Китай с северокорейским портом.

По анонимным источникам из Министерства объединения в Сеуле, в последнее время обнаружили, что Северная Корея открывает свои морские пути с Китаем. Однако чиновник добавил, что пока все же не выявлено признаков возобновления движения по наземным путям между 2 странами.

Обратите внимание! КНДР продолжает утверждать, что страна "свободна от коронавируса". По данным ВОЗ, 40,7 тысячи граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но по состоянию "на 23 сентября 2021 года ни один случай COVID-19 не зарегистрировали".

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