Співробітники медичного центру Сент-Вінсент у Вустері, штат Массачусетс, докладно описали три випадки, коли через надмірне споживання кавунів у людей розвинулася важка гіперкаліємія.

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Небезпека гіперкаліємія

Цей електролітний дисбаланс, пов'язаний зі зниженням екскреції калію нирками або його аномальним виходом із клітин, може стати загрозою для життя та вимагати невідкладної медичної допомоги.

Симптоми гіперкаліємії можуть включати слабкість, параліч м'язів, дихальні проблеми, порушення роботи серця та нудоту. В результаті є ризик розвитку аритмічних патологій, у тому числі синусової брадикардії, шлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків та асистолії, що проявляється непритомністю, гемодинамічною нестабільністю або раптовою смертю серця.

Кавун містить безліч корисних речовин, таких як вітамін А, вітаміни групи B, вітамін С, фолієву кислоту та антиоксиданти. Однак кавун також є джерелом калію: приблизно 16,4 ммоль, або 640 мг у двох скибках (1/8 плода). Надлишок калію, гіперкаліємія, може погіршити стан людей, які страждають на хронічні захворювання нирок.

Яку небезпеку несе кавун

Смертність від нелікованої тяжкої форми гіперкаліємії, яка визначається як рівень калію в крові понад 6,0 ммоль/л, може перевищувати 30%. Особливо ризикують люди з хронічними захворюваннями нирок, цукровим діабетом, серцевою недостатністю, а також ті, хто приймає певні ліки, наприклад, інгібітори ренін-ангіотензинової системи (РААС) та антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів (діуретики). Якщо вдасться вчасно визначити причину гіперкаліємії, можна розпочати лікування та запобігти рецидивам.

Три пацієнти, про які згадувалося вище, були госпіталізовані з тяжкою формою гіперкаліємії після надмірного споживання кавуна. Двоє людей були поміщені у відділення інтенсивної терапії, а один спостерігався у клініці діалізу у Вустері на амбулаторній основі.

Важливо пам'ятати, що, попри всю користь, яку приносить кавун, він також є джерелом калію. В одній скибці (1/16 плода) міститься близько 320 мг, або 8 ммоль калію. Для людей з порушенням функції нирок таке навантаження може бути небезпечним для життя.