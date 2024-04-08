Сотрудники медицинского центра Сент-Винсент в Вустере, штат Массачусетс, подробно описали три случая, когда из-за чрезмерного потребления арбузов у людей развилась тяжелая гиперкалиемия.

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Опасность гиперкалиемии

Этот электролитный дисбаланс, связан со снижением экскреции калия почками или его аномальным выходом из клеток, может стать угрозой для жизни и требовать неотложной медицинской помощи.

Симптомы гиперкалиемии могут включать слабость, паралич мышц, дыхательные проблемы, нарушение работы сердца и тошноту. В результате есть риск развития аритмических патологий, в том числе синусовой брадикардии, желудочковой тахикардии, фибрилляции желудочков и асистолии, что проявляется обмороком, гемодинамической нестабильностью или внезапной смертью сердца.

Арбуз содержит множество полезных веществ, таких как витамин А, витамины группы B, витамин С, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Однако арбуз также является источником калия: примерно 16,4 ммоль, или 640 мг в двух ломтиках (1/8 плода). Избыток калия, гиперкалиемия, может ухудшить состояние людей, страдающих хроническими заболеваниями почек.

Какую опасность несет арбуз

Смертность от нелеченной тяжелой формы гиперкалиемии, которая определяется как уровень калия в крови более 6,0 ммоль/л, может превышать 30%. Особенно рискуют люди с хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, а также те, кто принимает определенные лекарства, например, ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы (РААС) и антагонисты минералокортикоидных рецепторов (диуретики). Если удастся вовремя определить причину гиперкалиемии, можно начать лечение и предотвратить рецидивы.

Три пациента, о которых упоминалось выше, были госпитализированы с тяжелой формой гиперкалиемии после чрезмерного потребления арбуза. Два человека были помещены в отделение интенсивной терапии, а один наблюдался в клинике диализа в Вустере на амбулаторной основе.

Важно помнить, что, несмотря на всю пользу, которую приносит арбуз, он также является источником калия. В одном ломтике (1/16 плода) содержится около 320 мг, или 8 ммоль калия. Для людей с нарушением функции почек такая нагрузка может быть опасной для жизни.