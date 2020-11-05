Від 2005 року свинячий грип штаму H1N2 виявили лише у 27 людей по усьому світу. І хоч у свиней цю хворобу виявляють досить часто, інфікування нею людини – велика рідкість.

Органи охорони здоров'я Канади повідомили про перший випадок зараження людини вірусом H1N2, повідомляє портал CBC.

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Пацієнт мешкає у провінції Альберта, у західній частині Канади. Усередині жовтня в нього виявили рідкісний штам свинячого грипу H1N2.

Хворого ізолювали – місцеві чиновники заявили, що цей випадок "не представляє особливого ризику для мешканців Альберти".

Цікаво, що чоловік став першим інфікованим H1N2 за всю історію Канади. Він переніс захворювання у легкій формі та вже одужав.

Натомість серед свиней H1N2 виявляють значно частіше. У тій самій Альберті щорічно фіксують до 120 випадків інфікування цим патогеном.

Згідно з офіційними даними, штам H1N2 не передається людям через вживання свинини.

Це рідкісний тип грипу у людей, який зазвичай передається від заражених свиней і не передається легко від людини до людини,

– заявила головна санлікарка Канади Тереза Тем.

Відтепер канадські лікарі та працівники сільського господарства намагаються віднайти джерело розповсюдження інфекції.

Натомість Служба охорони здоров'я Альберти пропонуватиме людям з підозрою на респіраторні захворювання пройти тести і на наявність вірусу H1N2 в організмі.