С 2005 года свиной грипп штамма H1N2 обнаружили только у 27 человек по всему миру. И хоть у свиней эту болезнь обнаруживают довольно часто, инфицирование ею человека – большая редкость.

Органы здравоохранения Канады сообщили о первом случае заражения человека вирусом H1N2, сообщает портал CBC.

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Пациент живет в провинции Альберта, в западной части Канады. В середине октября у него обнаружили редкий штамм свиного гриппа H1N2.

Больного изолировали – местные чиновники заявили, что этот случай "не представляет особого риска для жителей Альберты".

Интересно, что мужчина стал первым инфицированным H1N2 за всю историю Канады. Он перенес заболевание в легкой форме и уже выздоровел.

Зато среди свиней H1N2 обнаруживают значительно чаще. В той же Альберте ежегодно фиксируют до 120 случаев заражения этим патогеном.

Согласно официальным данным, штамм H1N2 не передается людям путем употребления свинины.

Это редкий тип гриппа у людей, который обычно передается от зараженных свиней и не передается легко от человека к человеку,

– заявила главный санврач Канады Тереза Тэм.

Сейчас канадские врачи и работники сельского хозяйства пытаются найти источник распространения инфекции.

Служба здравоохранения Альберты будет предлагать людям с подозрением на респираторные заболевания пройти тесты и на наличие вируса H1N2 в организме.