Оскільки у 2020 році ЮНІСЕФ не займатиметься закупівлею вакцини в Україну, це будуть здійснювати дві інші організації.

Кабінет міністрів України затвердив перелік спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі товарів і послуг у 2020 році. Втім, у списку немає ЮНІСЕФ, які займалися закупівлею вакцин в Україні з 2015 року.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 7 серпня, закупівлею вакцин займатимуться структури Crown Agents Limited і Програма розвитку ООН (ПРООН).

Хотілось би почути від МОЗ коментар, за якими критеріями вони відхилили ЮНІСЕФ, як закупника вакцин для України, а також порівняти потім ціні закупівлі 2019 року і за якою ціною в результаті закуплять вакцини Крауни (Crown Agents – ред.),

– заявила у фейсбуці керівниця благодійного фонду "Крила надії" Наталія Липська.

Що таке ЮНІСЕФ Дитячий фонд ООН – це спеціалізована структура, яка вважається світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. ЮНІСЕФ функціонує у більш ніж 190 країнах і територіях світу і у понад 100 з них займається закупівлею вакцин.

Тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій і ситуація з закупівлями від ЮНІСЕФ не виняток. Зокрема, у лютому 2019 року народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук звинуватив колишню очільницю МОЗ Уляну Супрун у тому, що вона привела в Україну "міжнародну фармакологічну мафію". Тоді Супрун відповіла, що це безпідставні звинувачення представників старої системи у відповідь на антикорупційні кроки МОЗ.

Які вакцини купляв ЮНІСЕФ

Відомо, що у 2019 році ЮНІСЕФ закупив вакцину КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва США від компанії Merck, Sharp & Dohme Corp. Торгова назва вакцини – MMR II. Ця вакцина широко використовується в Америці та є у списках американського Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Загалом, вакцини за Календарем щеплень Україна закуповувала в шести країнах:

У Бельгії та Франції – вакцину від поліомієліту;

У Болгарії – вакцину для профілактики туберкульозу;

У Південної Кореї – вакцину від гепатиту B;

В Індії – вакцину для профілактики гемофільної інфекції типу b;

У Бельгії та США – вакцину від кору, паротиту та краснухи;

В Індії – вакцини від кашлюка, дифтерії та правця – (вакцину АКДП проти кашлюка, дифтерії, правця, яку роблять дітям до 1 року, АДП для профілактики дифтерії та правця дітям до 16 років, та вакцину АДП-М проти правця та дифтерії, яку вводять дорослим).

Усі виробники з шести країн вважаються найкращими та відповідають найвищим стандартам якості. Вони постійно проходять контроль якості у лабораторіях Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Чим небезпечна відмова від ЮНІСЕФ

Коли МОЗ почало співпрацювати з міжнародними організаціями закупівель, це дозволило міністерству заощаджувати значно більше коштів. З організаціями Crown Agents Limited і ПРООН МОЗ розпочало співпрацю тоді ж, коли й з ЮНІСЕФ, але перші дві структури займалися закупівлею лікарських засобів.

А ось закупівлями вакцин займався лише ЮНІСЕФ, адже вважається, що ця організація поставляє вакцини найкращої якості та за найдоступнішими цінами. Зокрема, у 2017 році ЮНІСЕФ зекономив Україні 17 мільярдів гривень бюджетних коштів за 2016 рік.

ЮНІСЕФ напряму домовляється з виробниками та закуповує вакцини у великих обсягах, що дає можливість домовитися за оптимальну ціну. Також закупівля через ЮНІСЕФ усуває корупційні ризики пов'язані з організацією державних закупівель.

Спеціалізовані установи ООН були залучені до держзакупівель у бідних країнах Африки, Азії та Південної Америки, а також у країнах з із перехідною економікою як Азербайджан, Вірменія та Грузія.