В 2020 году ЮНИСЕФ не будет заниматься закупкой вакцин в Украину. Поэтому пока неизвестно, какая организация за это будет отвечать.

Кабинет министров Украины утвердил перечень специализированных организаций, осуществляющих закупки товаров и услуг в 2020 году. Впрочем, в списке нет ЮНИСЕФ, которые занимались закупкой вакцин в Украине с 2015 года.

Стоит знать Когда нужно делать прививки: календарь

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 августа, международными закупками товаров и услуг будут заниматься структуры Crown Agents Limited и программа развития ООН (ПРООН). В ПРООН отметили, что не участвовали в отборе международных организаций за закупку вакцин.

Зато точной информации о том, будут ли Crown Agents Limited заниматься закупкой вакцин нет, но руководительница благотворительного фонда "Крила надії" предполагает такую возможность.

Хотелось бы услышать от Минздрава комментарий по каким критериям они отклонили ЮНИСЕФ, как закупщика вакцин для Украины, а также сравнить потом цены закупки в 2019 году и по какой цене в результате закупят вакцины Крауны (Crown Agents – ред.),

– заявила в Фейсбуке руководитель благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская.

Заметим, что в случае, если обе организации не принимали участие в отборе международных организаций по программе иммунопрофилактики населения, это место остается вакантным.

Что такое ЮНИСЕФ Детский фонд ООН – это специализированная структура, которая считается мировым лидером по защите прав и интересов детей. ЮНИСЕФ работает в более чем 190 странах и территориях мира и в более чем 100 из них занимается закупкой вакцин.

Тема иммунизации часто становится предметом манипуляций и ситуация с закупками от ЮНИСЕФ не исключение. В частности, в феврале 2019 года народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил бывшую руководительницу Минздрава Ульяну Супрун в том, что она привела в Украину "международную фармакологическую мафию". Тогда Супрун ответила, что это безосновательные обвинения представителей старой системы в ответ на антикоррупционные шаги Минздрава.

Какие вакцины покупал ЮНИСЕФ

Известно, что в 2019 году ЮНИСЕФ закупил вакцину КПК (против кори, паротита и краснухи) производства США от компании Merck, Sharp & Dohme Corp. Торговое название вакцины – MMR II. Эта вакцина широко используется в Америке и есть в списках американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В целом, вакцины по календарю прививок Украина закупала в шести странах:

В Бельгии и Франции – вакцину от полиомиелита;

В Болгарии – вакцину для профилактики туберкулеза;

В Южной Корее – вакцину от гепатита B;

В Индии – вакцину для профилактики гемофильной инфекции типа b;

В Бельгии и США – вакцину от кори, паротита и краснухи;

В Индии – вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка – (вакцину АКДС против коклюша, дифтерии, столбняка, которую делают детям до 1 года, АДС для профилактики дифтерии и столбняка детям до 16 лет, и вакцину АДС-М против столбняка и дифтерии, которую вводят).

Все производители из шести стран считаются лучшими и соответствуют самым высоким стандартам качества. Они постоянно проходят контроль качества в лабораториях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чем опасен отказ от ЮНИСЕФ

Когда Минздрав начал сотрудничать с международными организациями закупок, это позволило министерству экономить значительно больше средств.

Закупками вакцин занимался только ЮНИСЕФ, ведь считается, что эта организация поставляет вакцины лучшего качества и по доступным ценам. В частности, в 2017 году ЮНИСЕФ сэкономил Украине 17 миллиардов гривен бюджетных средств за 2016 год.

ЮНИСЕФ напрямую договаривается с производителями и закупает вакцины в больших объемах, что позволяет договориться о более оптимальной цене. Также закупка через ЮНИСЕФ устраняет коррупционные риски связанные с организацией государственных закупок.

Специализированные учреждения ООН были привлечены к госзакупкам в бедных странах Африки, Азии и Южной Америки, а также в странах с с переходной экономикой, таких как Азербайджан, Армения и Грузия.