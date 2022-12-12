Випадки появи плода в зародку трапляються з ймовірністю приблизно 1:500 000. Аномалію вдалося виявити завдяки УЗД на пізніх термінах вагітності – медики побачили, що живіт дівчинки збільшився.

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Новонароджена з ембріоном всередині

Після успішних пологів лікарі ретельно оглянули її та підтвердили, що всередині новонародженого щось є. Немовляті негайно провели низку додаткових обстежень, включаючи УЗД та рентген.

Ми були здивовані, виявивши, що всередині неї виявився ембріон. Ми думаємо, що їх було більше одного, але все ще перевіряємо цю версію,

– розповів Омер Глобус, директор з неонатології Ассута.

Команда провідних фахівців медичного центру провела операцію, внаслідок чого з живота дівчини було видалено два схожих "мішечки".

Операція пройшла успішно

Фахівець наголосив, що останки не були повністю сформованим ембріоном, плід розвинувся лише частково. За його словами, лікарі змогли побачити серце і деякі кістки – візуальної схожості зі звичним нам ембріоном не було. Операція пройшла успішно, і очікується, що дівчинка повністю одужає. На цей час їх з матір'ю вже відправили додому.

Існує низка теорій щодо того, як виникають такі аномалії. Одна з них полягає в тому, що вагітність починається двійнятами, але потім один з ембріонів поглинає іншого.