В Івано-Франківську складна ситуація через стрімке зростання хворих на коронавірус. У місті постійно доводиться збільшувати кількість ліжок у лікарнях.

У міських лікарнях Івано-Франківська наразі госпіталізовано 565 осіб, хворих на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в ефірі 24 каналу.

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Яка ситуація з ліжкомісцями

За його словами, в Івано-Франківську через значну кількість хворих на COVID-19 довелося доставляти 120 ліжок у гінекологічному відділенні пологового будинку. Також по 60 місць додали в дитячу лікарню та клініку медичного університету. Марцінків зазначив, що спершу у місті заповнюють медичні заклади, адже там є кваліфікований персонал.

Першочергово ми розгортаємо нові місця в закладах, де є кисневі точки та медичний персонал,

– заявив очільник міста.

Як зазначив Марцінків, в Івано-Франківську також додатково готують 2 полікліники, у яких буде ще 160 лікарняних місць для хворих на COVID-19.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили майже 470 тисяч хворих на коронавірус. З них одужали понад 209 тисяч пацієнтів. На жаль, не змогли врятувати 8 565 осіб. Детальніше ситуцію з COVID-19 в Україні – читайте тут.

Мер Івано-Франківська заявив, що у місті готові додавати ще більше ліжок у лікарнях.

Чи дотримуються у місті обмежень

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську передбачено низку карантинних правил. Зокрема, йдеться про обмежену кількість стоячих місць у громадському транспорті та про заборону відвідувати масові заходи понад 20 особам.

"Останнім часом заходи у місті не проводять і це дає нам можливість дещо зменшити захворюваність", – додав він.

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Як зазначив Марцінків, в Івано-Франківську підтримують впровадження карантину вихідного дня. На думку мера, через непросту ситуацію з COVID-19 у місті необхідно впроваджувати такі заходи.

Довідка. У МОЗ ініціювали впровадження карантину вихідного дня. Через такі обмеження працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Детальніше про це – читайте тут.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу