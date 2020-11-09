В Івано-Франківську напружена ситуація через COVID-19, – Марцінків
В Івано-Франківську складна ситуація через стрімке зростання хворих на коронавірус. У місті постійно доводиться збільшувати кількість ліжок у лікарнях.
У міських лікарнях Івано-Франківська наразі госпіталізовано 565 осіб, хворих на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в ефірі 24 каналу.
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Яка ситуація з ліжкомісцями
За його словами, в Івано-Франківську через значну кількість хворих на COVID-19 довелося доставляти 120 ліжок у гінекологічному відділенні пологового будинку. Також по 60 місць додали в дитячу лікарню та клініку медичного університету. Марцінків зазначив, що спершу у місті заповнюють медичні заклади, адже там є кваліфікований персонал.
Першочергово ми розгортаємо нові місця в закладах, де є кисневі точки та медичний персонал,
– заявив очільник міста.
Як зазначив Марцінків, в Івано-Франківську також додатково готують 2 полікліники, у яких буде ще 160 лікарняних місць для хворих на COVID-19.
Мер Івано-Франківська заявив, що у місті готові додавати ще більше ліжок у лікарнях.
Чи дотримуються у місті обмежень
За словами Марцінківа, в Івано-Франківську передбачено низку карантинних правил. Зокрема, йдеться про обмежену кількість стоячих місць у громадському транспорті та про заборону відвідувати масові заходи понад 20 особам.
"Останнім часом заходи у місті не проводять і це дає нам можливість дещо зменшити захворюваність", – додав він.
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Як зазначив Марцінків, в Івано-Франківську підтримують впровадження карантину вихідного дня. На думку мера, через непросту ситуацію з COVID-19 у місті необхідно впроваджувати такі заходи.
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