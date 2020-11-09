В Ивано-Франковске сложная ситуация из-за стремительного роста больных коронавирусом. В городе постоянно приходится увеличивать количество коек в больницах.

В городских больницах Ивано-Франковска пока госпитализированы 565 человек, больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в эфире 24 каналу.

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Какова ситуация с койкоместами

По его словам, в Ивано-Франковске за большого количества больных COVID-19 пришлось доставлять 120 коек в гинекологическом отделении роддома. Также по 60 мест добавили в детскую больницу и клинику медицинского университета. Марцинкив отметил, что сначала в городе заполняют медицинские учреждения, ведь там есть квалифицированный персонал.

Первоначально мы разворачиваем новые места в учреждениях, где есть кислородные точки и медицинский персонал,

– заявил глава города.

Как отметил Марцинкив, в Ивано-Франковске также дополнительно готовят 2 поликлиники, в которых будет еще 160 больничных мест для больных COVID-19.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине обнаружили почти 470 тысяч больных коронавирусом. Из них выздоровели более 209 тысяч пациентов. К сожалению, не смогли спасти 8565 человек. Подробнее о ситуции с COVID-19 в Украине – читайте здесь.

Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе готовы добавлять еще больше коек в больницах.

Соблюдаются ли в городе ограничения

По словам Марцинкива, в Ивано-Франковске предусмотрен ряд карантинных правил. В частности, речь идет об ограниченном количестве стоячих мест в общественном транспорте и о запрете посещать массовые мероприятия более 20 лицам.

"В последнее время мероприятия в городе не проводят и это дает нам возможность несколько уменьшить заболеваемость", – добавил он.

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Как отметил Марцинкив, в Ивано-Франковске поддерживают внедрение карантина выходного дня. По мнению мэра, из-за непростой ситуации с COVID-19 в городе необходимо внедрять такие мероприятия.

Справка. В Минздраве инициировали внедрение карантина выходного дня. Из-за таких ограничений будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Подробнее об этом – читайте здесь.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала