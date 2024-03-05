Нова брехня росіян

У мережі поширюють інформацію, нібито на Україну чекає катастрофа через поширення туляремії та лептоспірозу. Автори допису вказують, мовляв, на півночі України хвороби почали розповсюджуватись через велику кількість щурів, які живуть на звалищах на околицях міст.

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У іншому пості йдеться про те, що на звалищі на Рівненщині водій сміттєвоза виявив труп. Вказують, що ця подія викликала шок серед рівненських поліціянтів, з якими СБУ проводить "виховні бесіди". Окрім цього, на звалищі начебто знайшли ще кілька решток трупів, які розклалися, а навколо була купа щурів. У дописі наводять слова правоохоронців: "Мине кілька місяців і звалище наблизиться впритул до міста, а разом із ним і купа щурів, які переносять усі захворювання".

Що трапилось на Рівненщині насправді

За зворотним пошуком по фото ми знайшли допис, який поліція Рівненщини опублікувала 1 березня. У повідомленні зазначили, що 29 лютого у місті Дубно на місцевому сміттєзвалищі загинув працівник комунальної служби. Це сталось випадково, його колега, який був за кермом "ГАЗ-53", рухаючись заднім ходом, наїхав на чоловіка. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.



Допис, який поширили пропагандисти



Допис поліції Рівненщини

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Це вся доступна інформація щодо інциденту на момент публікації матеріалу. У дописі поліції не йшлося про інші трупи чи щурів. Також нам не вдалось знайти цитату, яку пропагандисти додали у повідомленні.

За заголовком на скриншоті, який поширили в іншому дописі, ми знайшли новину про загрозу поширення туляремії та лептоспірозу у місті Ржищів, Волинської області. Однак цю статтю опублікували у жовтні 2018 року. Натомість у 2024 році немає повідомлень про спалахи цих захворювань в Україні. Згідно з останніми даними НСЗУ на момент публікації, у січні 2024 року в Україні не зафіксували жодного випадку туляремії. Також про випадки туляремії протягом лютого – початку березня 2024 року не повідомляли медіа.

Чим насправді небезпечні хвороби, які розносять щурі

Туляремія – це гостра інфекційна хвороба тварин і людей, збудником якої є бактерія франсіселла (Francisella tularensis). Основним джерелом зараження є гризуни, рідше – комахи, вода, забруднена бактеріями. Симптомами захворювання є збільшення лімфовузлів, сильний головний біль, виразки у роті, нудота, почервоніння обличчя та очей, висип, який лущиться на 8 – 12 день хвороби. Лікування відбувається стаціонарно. Для профілактики туляремії необхідно вакцинуватись та ревакцинуватись через п’ять років за показанням лікаря.

Водночас порівняно з січнем 2023 року захворюваність на лептоспіроз у січні 2024 року зросла з 6 до 20 випадків, зокрема випадки фіксували на Черкащині, Закарпатті. Упродовж 2023 року фахівці виявили 433 випадки (найчастіше джерелом поширення були миші), а у 2022 році – 141 випадок. Як пояснювала Головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук, лептоспіроз – це сезонне захворювання, яким можна інфікуватись через порушення правил особистої гігієни. Найчастіше на лептоспіроз хворіють працівники сільського господарства, люди, які мають свійських та домашніх нещеплених тварин. Однак станом на 5 березня в Україні немає спалахів цього захворювання.

Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, хоча можна заразитись і від свійських тварин. Захворіти на лептоспіроз можна під час купання у заражених водоймах, при контакті з інфікованими тваринами. Захворювання може викликати підвищення температури, головний біль, діарея, почервоніння білків очей, в особливо складних випадках може призводити до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту. Для профілактики необхідно дотримуватись правил гігієни.

