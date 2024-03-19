На думку виробників, гепатопротектори – це ліки, які мають захищати печінку. Від чого? Це питання складне. Фармакологічні компанії стверджують, що від усього, що може нашкодити їй.

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Що обіцяють виробники ліків

Шкідливої їжі, алкоголю, шлаків, токсинів, навколишнього середовища та навіть можливих захворювань. Або нібито препарати можуть підготувати клітини печінки до боротьби з ними. Але поки що сучасні наукові дані практично нічого з цього не підтверджують.

За задумом, гепатопротектори мають прискорювати відновлення клітин печінки – гепатоцитів, захищати їх від ушкодження, покращувати їхні функції, прискорювати процес очищення організму. Ключовим тут є слово "мають".

Механізми дії гепатопротекторів, як і їхні позитивні ефекти, залишаються недоведеними. У жодного з препаратів немає доказової бази та визнаної ефективності. Єдиної класифікації гепатопротекторів також немає. Найпопулярніша виглядає так:

рослинні препарати;

препарати тваринного походження;

препарати, що містять есенціальні фосфоліпіди;

амінокислоти та похідні;

вітаміни-антиоксиданти та вітаміноподібні препарати.

Виробники рекомендують використовувати гепатопротектори для лікування:

алкогольної хвороби печінки;

токсичних та лікарських уражень печінки;

неалкогольної жирової хвороби печінки;

вірусних гепатитів.

Популярною є практика призначення як профілактика – про всяк випадок.

Чи працюють гепатопротектори насправді

Більшість препаратів визнана неефективною і у світові клінічні рекомендації та у рекомендації не входять. Дослідження показали, що при лікуванні захворювань печінки, вірусних гепатитів, алкогольної хвороби печінки препарати розторопші теж неефективні.

Імовірність того, що деякі гепатопротектори покращують перебіг захворювань печінки, є. Наприклад, орнітин, методоксин та артишок. Ці дані дуже слабкі та викликають багато сумнівів, тому розраховувати на їхню ефективність поки що не доводиться.

Як зберегти здоров'я печінки

Важливу роль відіграє спосіб життя та свідоме ставлення до свого здоров'я:

підтримка нормальної маси тіла;

раціональне харчування;

скорочення споживання алкоголю. Ми нагадуємо, що безпечної дози алкоголю не існує;

фізична активність;

застосування лікарських засобів лише за призначенням лікаря у необхідних дозах;

вакцинація проти гепатиту В;

секс із презервативом;

дослідження крові на вірусні гепатити В та С не рідше одного разу на рік.

Отже, як бачите, профілактика захворювань печінки – зовсім не гепатопротектори.