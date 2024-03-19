Чому утворюються гази

Більшість з людей пукають до 20 разів на день, здається, це дуже багато. Але насправді більшість газів не мають запаху та відносно непомітні. Сам по собі метеоризм є нормальним явищем, але в деяких випадках він може бути ознакою проблем зі здоров'ям.

Також на тему Чому виникає печія та як її побороти

Більшість газів, які ми випускаємо, – проковтнуте повітря. Протягом дня, коли ми їмо та п'ємо, ми також заковтуємо повітря. Інші гази виробляються у травному тракті під час розщеплення їжі.

В основному гази складаються з речовин без запаху, таких як вуглекислий газ, кисень, азот, водень і іноді метан. Неприємний запах часто пов'язаний з невеликою кількістю сірковмісних газів, що утворюються при розщепленні їжі.

Через що ми можемо пукати більше за норму

Надмірний метеоризм або неприємний запах можуть бути викликані тим, що людина ковтає повітря або їсть їжу, що важко перетравлюється.

Також причина може бути в побічному ефекті деяких ліків, наприклад:

нестероїдні протизапальні препарати;

деякі проносні;

протигрибкові препарати;

статини.

Поширені причини:

Важкоперетравлювані продукти. Деякі продукти організму складніше перетравлювати, ніж інші. Вони часто містять велику кількість клітковини або певних видів цукру. Серед них:

боби, сочевиця, капуста, броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста;

висівки, особливо якщо вони раптово додаються до раціону у великих кількостях;

молочні продукти, що містять лактозу, такі як молоко або сир, але лактоза може спричинити газоутворення у людей з недостатністю лактази – ферменту, необхідного для перетравлення лактози;

фруктоза, яка міститься в деяких фруктах і часто використовується як підсолоджувач у безалкогольних напоях та цукерках;

сорбіт – замінник цукру, що міститься в цукерках та штучних підсолоджувачах;

газовані напої.

Розлади травлення. Серед них: аутоімунний панкреатит, целіакія, хвороба Крона, діабет, розлади харчової поведінки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, гастропарез, запальне захворювання кишківника, синдром подразненого кишківника, непереносність лактози, виразкова хвороба.

Ці розлади заважають нормальному травленню, створюють навантаження на систему травлення і часто призводять до надмірного метеоризму.

Стрес. Деякі люди під час стресу відчувають симптоми синдрому подразненого кишківника, у тому числі надмірний метеоризм. Деякі звички, іноді пов'язані зі стресом, такі як куріння, жування гумки, вживання солодощів або алкоголю, також можуть спричинити надмірний метеоризм.

Закреп. Чим більше часу харчові відходи проводять у товстій кишці, тим більше часу в них для ферментування. Це часто призводить до надмірного метеоризму із неприємним запахом.