По мнению производителей, гепатопротекторы – это лекарства, которые должны защищать печень. От чего? Это вопрос сложный. Фармакологические компании утверждают, что от всего, что может навредить ей.

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Что обещают производители лекарств

Вредной пищи, алкоголя, шлаков, токсинов, окружающей среды и даже возможных заболеваний. Или якобы препараты могут подготовить клетки печени к борьбе с ними. Но пока современные научные данные практически ничего из этого не подтверждают.

По замыслу, гепатопротекторы должны ускорять восстановление клеток печени – гепатоцитов, защищать их от повреждения, улучшать их функции, ускорять процесс очищения организма. Ключевым здесь является слово "должны".

Механизмы действия гепатопротекторов, как и их положительные эффекты, остаются недоказанными. Ни у одного из препаратов нет доказательной базы и признанной эффективности. Единой классификации гепатопротекторов также нет. Самая популярная выглядит так:

растительные препараты;

препараты животного происхождения;

препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды;

аминокислоты и производные;

витамины-антиоксиданты и витаминоподобные препараты.

Производители рекомендуют использовать гепатопротекторы для лечения:

алкогольной болезни печени;

токсических и лекарственных поражений печени;

неалкогольной жировой болезни печени;

вирусных гепатитов.

Популярной является практика назначения в качестве профилактики – на всякий случай.

Работают ли гепатопротекторы на самом деле

Большинство препаратов признано неэффективным и в мировые клинические рекомендации и в рекомендации не входят. Исследования показали, что при лечении заболеваний печени, вирусных гепатитов, алкогольной болезни печени препараты расторопши тоже неэффективны.

Вероятность того, что некоторые гепатопротекторы улучшают течение заболеваний печени, есть. Например, орнитин, методоксин и артишок. Эти данные очень слабые и вызывают много сомнений, поэтому рассчитывать на их эффективность пока не приходится.

Как сохранить здоровье печени

Важную роль играет образ жизни и сознательное отношение к своему здоровью:

поддержание нормальной массы тела;

рациональное питание;

сокращение потребления алкоголя. Мы напоминаем, что безопасной дозы алкоголя не существует;

физическая активность;

применение лекарственных средств только по назначению врача в необходимых дозах;

вакцинация против гепатита В;

секс с презервативом;

исследование крови на вирусные гепатиты В и С не реже одного раза в год.

Итак, как видите, профилактика заболеваний печени – вовсе не гепатопротекторы.