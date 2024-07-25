Хоча помірні фізичні навантаження можуть позитивно впливати на імунітет у довгостроковій перспективі, вплив інтенсивних вправ на імунну систему у короткостроковому аспекті залишається предметом дискусій.

Також на тему Ще один ключ до довголіття: вчені змогли продовжити життя на 25%

Нове дослідження тренувань

Дослідники проаналізували кров, сечу та слину 11 пожежників до та після 45-хвилинного інтенсивного тренування з перенесенням ваг по нерівній місцевості.

Крістін Бернум-Джонсон, біоаналітичний хімік та одна з авторок дослідження вказує, що мета дослідження – виявити ранні ознаки втоми та спробувати знизити ризики, пов'язані з важкими тренуваннями для фахівців екстрених служб, спортсменів та військових.

Важкі тренування знижують імунітет

В результаті тренувань у пожежників спостерігалося зниження рівня запальних молекул та збільшення вмісту опіорфіну, що може сприяти покращенню кровопостачання м'язів та ефективності газообміну. Зміни в мікробіомі ротової порожнини, ймовірно, пов'язані зі збільшенням антимікробних пептидів, що може бути реакцією на зниження імунного захисту.

Однак деякі вчені вважають, що інтенсивні тренування не пригнічують імунітет, а результати аналізів свідчили про "підвищений стан імунного нагляду та імунного регулювання".

Крім того, на дослідження могло вплинути те, що пожежники під час роботи зазнають впливу забруднювальних речовин. Їхні імунні реакції можуть відрізнятися від реакцій людей інших професій.

Попри обмеження, пов'язані з розміром вибірки та унікальними умовами роботи пожежників, дослідження підтверджує можливий зв'язок між інтенсивними фізичними навантаженнями та збільшенням ризику респіраторних інфекцій. Для повнішого розуміння зв'язку необхідні додаткові дослідження з участю ширшої групи піддослідних.