Постійні тренування вважаються ключем до здорового старіння. Однак, існує поширена думка, що надмірні навантаження можуть бути шкідливими, особливо для серцевої системи. У ході інтенсивних тривалих вправ на витривалість, наприклад, при екстремальних велосипедних перегонах, у тілі виділяється певна кількість білків, які можуть завдати шкоди серцю.

Також на тему Лише одна ложка на день: знайшли простий спосіб зменшити ризик деменції

Нове дослідження фізичних навантажень

Щоб глибше вивчити вплив фізичних навантажень, дослідники з Університету Альберти в Канаді та Інституту медичних досліджень Сент-Вінсента в Австралії проаналізували дані про тривалість життя 200 спортсменів, що народилися з 1928 по 1955 рік, які змогли пробігти дистанцію в одну милю (1,6 км) менш ніж за чотири хвилини. До 1954 року нікому не вдавалося досягти такого результату, і лише деякі спортсмени змогли це зробити після цього.

Усі учасники дослідження були чоловіками, оскільки жодна жінка не змогла пробігти таку дистанцію за такий короткий час. Серед них був британський невролог і спортсмен Роджер Банністер, який першим в історії пробіг 1,6 км менш ніж за чотири хвилини 70 років тому.

Важкі фізичні навантаження продовжують життя

До грудня 2023 року померли 60 із 200 бігунів. Середня тривалість життя померлих склала 73 роки, тоді як у тих, що залишилися живими, – в середньому 77 років. Після врахування місця та часу народження кожного спортсмена, дослідники виявили, що ті, хто біг милю за чотири хвилини в 1950 роках, жили на 9 років довше за своїх ровесників, а ті, хто досяг таких результатів у 1960 і 1970, – на 5,5 та 3 роки довше відповідно.

Ці результати показують, що екстремальні фізичні навантаження можуть бути не такі шкідливі, як вважалося раніше.

Можливо, у спортсменів з такими досягненнями дуже міцні серце, легкі, кровоносні судини, м'язи та імунна система, що допомагає їм ефективно відновлюватися після щоденних стресів,

– висловив свою думку Стівен Фоулкс, провідний автор дослідження.

Однак, дослідники також відзначають, що їхні результати не суперечать тому, що тривалі вправи високої інтенсивності можуть негативно впливати на серцеву діяльність. Можливо, що здоров'я і тривалість життя у фізично активних людей, які не беруть участь в екстремальних видах спорту, може бути ще вищою.