Препарат надали українцям в рамках міжнародного партнерства за програмою PEPFAR (Надзвичайна ініціатива Президента США з надання допомоги у глобальній боротьбі з ВІЛ/СНІДом у світі).

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Каротегравір в Україні

У контексті пілотного проєкту, каботегравір тривалої дії буде доступний для пацієнтів з групи ризику у двох медичних установах у Києві та Львові. Зараз проходить процедура реєстрації препарату.

Доконтактна профілактика є одним з доказових методів контролю за ВІЛ-інфекції у світі. За останні три роки кількість людей, які отримують доконтактну профілактику в Україні зросла втричі. Україна була обрана однією з пʼяти країн, пріоритетних для розширення доступу до ін’єкційної форми доконтактної профілактики – каботегравіру тривалої дії,

– зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У 2022 році Всесвітня організація охорони здоров'я включила цей препарат до рекомендацій з доконтактної профілактики, а до цього, 20 грудня 2021 року, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило його.

Переваги доконтактної профілактики

Доконтактна профілактика (ДКП) та антиретровірусна терапія (АРТ) є одними з ключових засобів контролю над ризиком передачі вірусу та зниження захворюваності та смертності, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією, серед людей, які живуть із ВІЛ.

Поява препарату тривалої дії (CAB-LA) в Україні дозволить розширити доступ та охоплення послугами з ДКП для осіб із високим ризиком інфікування ВІЛ, а також профілактики ВІЛ-інфекції. Надання препарату CAB-LA разом із таблетованими формами ДКП (TDF/FTC) підвищує доступність ДКП та надає можливість вибору між регулярним пероральним прийманням медикаментів і ін'єкційним варіантом довгої дії.

Національна програма з ДКП дозволяє безплатно забезпечити антиретровірусними препаратами людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. У 2023 році програма ДКП охопила 13 147 людей (на 4 072 більше порівняно з 2022 роком).