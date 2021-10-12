Генетична мутація, яка отримала назву "retroCHMP3", запобігає поширенню деяких вірусів, "блокуючи" їх усередині клітини.
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Як працює ретро-ген
Більшість вірусів потрапляють у клітинні мембрани, перш ніж розпускаються, щоб заразити інші здорові клітини організму. Дослідники з Університету здоров’я Юти та Університету Рокфеллера виявили, що ген А у тварин може бути запобіжником та не давати вірусам захоплювати клітини.
Мутація зупиняє віруси, захоплюючи їх усередину клітинної мембрани та не даючи вибратись.
Мутований ген блокує віруси, не дозволяючи поширитись їм / Фото Unsplash
Дослідники з’ясували, що retroCHMP3 відіграє важливу роль у повсякденних клітинних процесах:
- Підтримує цілісність клітинної мембрани.
- Відповідає за нормальне функціонування міжклітинних зв’язків.
- Допомагає при поділу клітин.
Чи може ген допомогти людям
Вчені дізнались, що у тілі людини також є ген CHMP3, проте немає його ретро-варіанту, що ускладнює боротьбу з вірусами. Дослідники використали генетичні інструменти, щоб спонукати людські клітини створити версію retroCHMP3, яка міститься у мавп-білок.
Дослідники інфікували клітини ВІЛом та з’ясували, що вірус намагається поширюватися, але при цьому не постраждали інші клітинні процеси.
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За словами вчених, деякий час тому дослідження показали, що багато різних вірусів з оболонками використовують шлях для виходу з клітин. Цей шлях науковці називають ESCRT.
Ми в захваті від цієї роботи. Ми здогадувались, що клітини можуть захистити себе від таких вірусів, але ми не бачили, як це могло статися, не заважаючи іншим важливим клітинним функціям,
– говорить автор дослідження доктор Вес Сундквіст.
Вес Сундквіст, автор дослідження / Фото Університету здоров'я Юти
Чи стане ретро-ген "новим імунітетом"
За припущеннями науковців, з еволюційної точки зору ці генетичні варіації можуть стати новим типом імунітету. Мутований ген може швидко виникнути для протидії короткочасним загрозам.
Ми думали, що шлях ESCRT – це ахіллесова п’ята, яку віруси, такі як ВІЛ та Ебола, завжди можуть використати, коли вони розпускаються і заражають нові клітини. RetroCHMP3 перевернув сценарій, зробивши віруси вразливими. Ми сподіваємося використовувати його для протидії вірусним хворобам,
– сказав співавтор Нелс Елде.
За словами професора Санфорда Саймона, ретро-ген підвищує імовірність легкого перебігу хвороби. Мутація уповільнює процес та є несуттєвою для господаря, проте може дати новий антиретровірус.