Генетична мутація, яка отримала назву "retroCHMP3", запобігає поширенню деяких вірусів, "блокуючи" їх усередині клітини.

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Як працює ретро-ген

Більшість вірусів потрапляють у клітинні мембрани, перш ніж розпускаються, щоб заразити інші здорові клітини організму. Дослідники з Університету здоров’я Юти та Університету Рокфеллера виявили, що ген А у тварин може бути запобіжником та не давати вірусам захоплювати клітини.

Мутація зупиняє віруси, захоплюючи їх усередину клітинної мембрани та не даючи вибратись.

Мутований ген блокує віруси, не дозволяючи поширитись їм / Фото Unsplash

Дослідники з’ясували, що retroCHMP3 відіграє важливу роль у повсякденних клітинних процесах:

Підтримує цілісність клітинної мембрани.

Відповідає за нормальне функціонування міжклітинних зв’язків.

Допомагає при поділу клітин.

Чи може ген допомогти людям

Вчені дізнались, що у тілі людини також є ген CHMP3, проте немає його ретро-варіанту, що ускладнює боротьбу з вірусами. Дослідники використали генетичні інструменти, щоб спонукати людські клітини створити версію retroCHMP3, яка міститься у мавп-білок.

Дослідники інфікували клітини ВІЛом та з’ясували, що вірус намагається поширюватися, але при цьому не постраждали інші клітинні процеси.

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За словами вчених, деякий час тому дослідження показали, що багато різних вірусів з оболонками використовують шлях для виходу з клітин. Цей шлях науковці називають ESCRT.

Ми в захваті від цієї роботи. Ми здогадувались, що клітини можуть захистити себе від таких вірусів, але ми не бачили, як це могло статися, не заважаючи іншим важливим клітинним функціям,

– говорить автор дослідження доктор Вес Сундквіст.

Вес Сундквіст, автор дослідження / Фото Університету здоров'я Юти

Чи стане ретро-ген "новим імунітетом"

За припущеннями науковців, з еволюційної точки зору ці генетичні варіації можуть стати новим типом імунітету. Мутований ген може швидко виникнути для протидії короткочасним загрозам.

Ми думали, що шлях ESCRT – це ахіллесова п’ята, яку віруси, такі як ВІЛ та Ебола, завжди можуть використати, коли вони розпускаються і заражають нові клітини. RetroCHMP3 перевернув сценарій, зробивши віруси вразливими. Ми сподіваємося використовувати його для протидії вірусним хворобам,

– сказав співавтор Нелс Елде.

За словами професора Санфорда Саймона, ретро-ген підвищує імовірність легкого перебігу хвороби. Мутація уповільнює процес та є несуттєвою для господаря, проте може дати новий антиретровірус.