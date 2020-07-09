Нове опитування показав, що люди покоління Z (народилися у 1996-2017 роках) відповідальніше підходять до свого здоров'я, ніж бумери (1946—1964).

Дослідження провели Кардіологічна і Діабетична асоціації США, пише New York Post.

Також на тему: Що не так зі здоров'ям міленіалів – пояснення Супрун

Цілі та здоров'я різних поколінь

В опитуванні брали участь 2000 повнолітніх американців, серед яких були представники всіх поколінь. З'ясувалося, що 75% зумерів переживають за свій організм і не дозволяють собі робити або коштувати щось йому шкодить, навіть якщо дуже хочеться.

Бумери, які турбуються так про своє здоров'я було тільки 63%, хоч вони старші й мають більше хронічних захворювань.

При цьому 62% від усіх респондентів заявили, що для досягнення всіх їхніх цілей в житті їм потрібно гарне здоров'я.

Три головні цілі у зумерів, для яких вони бережуть себе: подорож в країну мрії, покупка будинку й отримання диплома.

Три цілі у житті бумерів: мати дитину, одружитись, побачити, як ростуть внуки.

А міленіали мріють про: народження дітей, придбання будинку та подорожі.