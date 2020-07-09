Новый опрос показал, что люди поколения Z (родились в 1996-2017 годах) ответственнее подходят к своему здоровью, чем бумеры (1946-1964).

Исследование провели Кардиологическая и Диабетическая ассоциации США, пишет New York Post.

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Цели и здоровье разных поколений

В опросе участвовали 2000 взрослых американцев, среди которых были представители всех поколений. Выяснилось, что 75% зуммеров переживают за свой организм и не позволяют себе делать или пробовать что-то, что ему вредит, даже если очень хочется.

Бумеров, которые беспокоятся так о своем здоровье, было только 63%, хоть они старше и имеют больше хронических заболеваний.

При этом 62% от всех респондентов заявили, что для достижения всех целей в жизни им нужно хорошее здоровье.

Три главные цели у зуммеров, для которых они берегут себя: путешествие в страну мечты, покупка дома и получение диплома.

Три цели в жизни бумеров: иметь ребенка, жениться, увидеть, как растут внуки.

А миллениалы мечтают о: рождении детей, приобретении дома и путешествиях.