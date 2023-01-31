Американський інститут сімейних досліджень проводив опитування чоловіків і жінок з 2010 по 2016 рік, які колись були одружені.

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Чоловіки зраджують частіше

Згідно з соціальним дослідженням, чоловіки зраджують частіше, ніж жінки: 20% чоловіків і 13% жінок повідомляють, що займалися сексом з кимось, окрім свого партнера.

Проте гендерний розрив залежить від віку. У віковій групі від 18 до 29 років 11% жінок зізналися у зраді партнеру, серед таких чоловіків було 10%. У віці від 30 до 39 років зради у чоловіків починають зустрічатися частіше: у 14% чоловіків проти 11% серед жінок. Пік зрад серед чоловіків посідає вік від 50 до 59 років – 31%. Серед жінок (18%) – у 40–49 років.

Згідно з дослідженнями, 24% чоловіків у віці 60 років повідомляють про зраду, у віці 70 – 79 років рівень невірності продовжує зростати і становить 26%. Серед жінок у 60 років зраджують близько 16%, до 70 років випадки невірності зменшуються до 13%, а до 80 років – до 6%.

Схильність до обману залежить від людини, і причини часто мають особистий характер.

Мотиви для зради

В іншому дослідженні, в якому взяли участь 237 осіб, вчені дійшли висновку, що основна причина зради як у чоловіків, так і у жінок – незадоволеність партнером чи стосунками. Також результати показують схожість у поведінці чоловіків та жінок під час зради, хоча чоловіки частіше виявляли сексуальну поведінку, а жінки – емоційну.