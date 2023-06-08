У мережі істерикують через можливий спалах холери в Україні: чи є чого боятися
Джерело:Київводоканал
Київводоканал відреагував на істеричні повідомлення про начебто холерну паличку у воді. Українців запевнили: жодної причини для паніки наразі немає.
У Київводоканалі заявили, що інформація, яку поширюють пабліки різних міст, – справжнісінький фейк. Нічого спільного з реальністю він не має.
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Наразі у мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. Ця інформація не відповідає дійсності і скоріше за все спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення,
– мовиться у повідомленні.
Київводоканал запевнив, що якість питної води контролюють. Жодних відхилень від показників епідемічної безпеки та санітарно-хімічних показників безпечності не виявили.
Людей закликали довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.
Херсонська МВА попередила про загрозу
- Російські окупанти у ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Вода почала затоплювати населені пункти, зносячи все на своєму шляху. Українців вже попередили, що, на жаль, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ можуть потрапити до криниць та відкритих водойм.
- Людей на Херсонщині просять пити тільки пляшкову або привезену воду, а також – використовувати лише перевірені джерела води для готування їжі та побутових потреб.