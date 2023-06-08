В Киевводоканале заявили, что информация, которую распространяют паблики разных городов, – самый настоящий фейк. Ничего общего с реальностью он не имеет.
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Сейчас в сети распространяется фейк о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. Эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения,
– говорится в сообщении.
Киевводоканал заверил, что качество питьевой воды контролируется. Никаких отклонений от показателей эпидемической безопасности и санитарно-химических показателей безопасности не было обнаружено.
Людей призывали доверять только проверенной информации из официальных источников.
Херсонская ГВА предупредила об угрозе
- Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Вода начала затапливать населенные пункты, унося все на своем пути. Украинцев уже предупредили, что, к сожалению, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут попасть в колодцы и открытые водоемы.
- Людей на Херсонщине просят пить только бутылочную или привезенную воду, а также использовать только проверенные источники воды для приготовления пищи и бытовых нужд.