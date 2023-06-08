У Київводоканалі заявили, що інформація, яку поширюють пабліки різних міст, – справжнісінький фейк. Нічого спільного з реальністю він не має.

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Наразі у мережі розповсюджується фейк про можливий спалах холери через холерну паличку у воді. Ця інформація не відповідає дійсності і скоріше за все спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення,

– мовиться у повідомленні.

Київводоканал запевнив, що якість питної води контролюють. Жодних відхилень від показників епідемічної безпеки та санітарно-хімічних показників безпечності не виявили.

Людей закликали довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.

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