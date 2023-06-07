Сейчас в месяцах работают специалисты из Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ), которые собирают образцы воды из водоемов и колодцев для дальнейшего анализа.
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Как действовать людям в зонах подтопления
Для снижения риска инфекционных заболеваний на поврежденных территориях следует соблюдать следующие правила:
- Пейте только бутилированную или привезенную воду.
- Используйте только проверенные источники воды для приготовления пищи и бытовых нужд. Реки или колодцы, расположенные во дворе, больше не считаются безопасными источниками воды. То же касается водопровода, предназначенного для технических целей.
- Всегда кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, предназначенную для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако следует помнить, что кипячение не защищает воду от химического загрязнения!
- Удерживайтесь от употребления продуктов, погруженных в воду (даже консервированные).
- Предпочтите термическую обработку всех продуктов (варку, жарку, запекание).
- Тщательно мойте руки с мылом.
- Не надевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
В течение следующих 3 – 5 дней в Херсонской области и в подтопленных районах Запорожья, из-за стремительного снижения уровня воды, вероятно будет наблюдаться массовая гибель рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять ее (соление или вяление) категорически запрещено! Существует риск заболевания ботулизмом.
Как очистить загрязненную воду / Фото МОЗ
В регионах формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций. Если вы чувствуете боль в животе, позывы к рвоте, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не занимайтесь самолечением – немедленно обратитесь к врачу.