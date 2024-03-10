Учені опублікували в науковому журналі British Journal of Sports Medicine нове дослідження, яке наводить переконливі аргументи на користь ходьби.

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Як ходьба покращує здоров'я

Щоденне проходження 9 – 10 тисячі кроків здатне зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 21%, а ймовірність передчасної смерті – на 39%. Крім того, ходьба допомагає нормалізувати кров'яний тиск.

Деталі експерименту

Вчені зосередились на вивчені того, як сидячий спосіб життя впливає на стан здоров'я. Для цього вони проаналізували дані 72 тисяч людей, яким на момент початку експерименту було від 40 до 69 років.

Для нового дослідження учасники упродовж 7 днів носили на зап'ясті трекери активності. Ці пристрої відстежували щоденну кількість кроків і час, проведений у сидячому чи лежачому положенні (за винятком сну).

Людей, які проводили сидячи більше десяти годин на день, зараховували до групи високого рівня ризику, а тих, хто сидів менше 10, 5 годин – низького рівня.

Далі уені аж сім років стежили за здоров'ям учасників, а також перевіряли записи про їхні госпіталізації та смерті.

Результати дослідження

Для людей з низьким і високим рівнями ризику будь-яка денна кількість кроків (більше 2 тисяч), зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань або передчасної смерті.

"Водночас найбільшу користь отримували люди, які долали 9 – 10 тисяч кроків на день", – наголошуються дослідники. Тобто, "щоденна ходьба здатна творити дива".

Вчені пояснюють це тим, що ходьба допомагає спалювати калорії, підтримувати вагу в нормі та нормалізує кров'яний тиск. Це власне і забезпечує користь ходьби для серцево-судинної системи.

Водночас кроки – це не панацея для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, і не зможе повністю нівелювати його негативних наслідків.

При цьому,ці результати є важливими для розуміння громадськості, що будь-який рух має значення.