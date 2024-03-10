Ученые опубликовали в научном журнале British Journal of Sports Medicine новое исследование, которое приводит убедительные аргументы в пользу ходьбы.

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Как ходьба улучшает здоровье

Ежедневное прохождение 9 – 10 тысяч шагов способно уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а вероятность преждевременной смерти – на 39%. Кроме того, ходьба помогает нормализовать кровяное давление.

Детали эксперимента

Ученые сосредоточились на изучении того, как сидячий образ жизни влияет на состояние здоровья. Для этого они проанализировали данные 72 тысяч людей, которым на момент начала эксперимента было от 40 до 69 лет.

Для нового исследования участники в течение 7 дней носили на запястье трекеры активности. Эти устройства отслеживали ежедневное количество шагов и время, проведенное в сидячем или лежачем положении (за исключением сна).

Людей, которые проводили сидя более десяти часов в день, причисляли к группе высокого уровня риска, а тех, кто сидел менее 10, 5 часов – низкого уровня.

Далее ученые целых семь лет следили за здоровьем участников, а также проверяли записи об их госпитализации и смерти.

Результаты исследования

Для людей с низким и высоким уровнями риска любое дневное количество шагов (более 2 тысяч), уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний или преждевременной смерти.

"В то же время наибольшую пользу получали люди, которые преодолевали 9 – 10 тысяч шагов в день", – отмечаются исследователи. То есть, "ежедневная ходьба способна творить чудеса".

Ученые объясняют это тем, что ходьба помогает сжигать калории, поддерживать вес в норме и нормализует кровяное давление. Это собственно и обеспечивает пользу ходьбы для сердечно-сосудистой системы.

В то же время шаги – это не панацея для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, и не сможет полностью нивелировать его негативных последствий.

При этом,эти результаты важны для понимания общественности, что любое движение имеет значение.