Жінка скаржилась на хронічний біль у животі упродовж 18 місяців після народження дитини, поки обстеження не показало, що в її животі залишився ранорозширювач.

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Інструмент, який халатно забули у животі лікарі, має назву "ретрактор Алексіса" (AWR). Його використовують для відтягування країв рани до 17 сантиметрів під час операцій.

Розслідування тривало 3 роки

Ситуація сталася у міській лікарні Окленда ще у 2020 році, але комісар Нової Зеландії з охорони здоровʼя та інвалідності Мораг Макдавелл опублікувала звіт про це лиш зараз.

Після початкового розслідування цієї справи Оклендська окружна рада охорони здоров'я (Te Whatu Ora Auckland) "не зафіксувала" недбалості щодо пацієнтки. Але у червні 2023 року комісарка Мораг Макдавелл визнала, що окружна рада порушила кодекс прав пацієнтів.

Комісія визначила, що жінці зробили плановий кесарів розтин через побоювання лікарів щодо передлежання плаценти. Однак після операції всередині залишили ранорозширювач (AWR), що спричинило хронічні болі.

Загублений інструмент випадково виявили під час КТ черевної порожнини, а до цього його не помітили на рентгені.

Зрештою його видалили з живота жінки у 2021 році, приблизно через 18 місяців після кесаревого розтину. Під час пологів у 2020 році в операційній були хірург, старший реєстратор, інструментальна медсестра, три медсестри, два анестезіологи, два техніки-анестезіологи та акушерка.

До слова, нещодавно медики провели унікальну операцію – пересадили матку жінці, яка народилася з рідкісним захворюванням, її матка була повністю не розвинена. Донором для жінк стала її 40-річна сестра, у якої вже є двоє дітей.