46-річний співробітник закладів громадського харчування, на ім'я Торбен із Золінгена, Німеччина, казав своїм пацієнтам, що має освіту хірурга, він надавав послуги зі "збільшення пеніса". Одному з пацієнтів він ввів у пеніс та мошонку силіконову олію.

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Смерть у муках

32-річний чоловік, ім'я якого не розголошують, хотів збільшити обхват члена, але помер від сепсису через сім місяців після жахливої процедури у липні 2019 року. Торбен не мав жодної медичної кваліфікації, але пропонував збільшення пеніса в інтернеті і проводив маніпуляції у себе вдома в Золінгені.

За словами сестри жертви, її брат сумнівався у цій процедурі, але Торбен переконав його піти на це. Одразу після цього, коли чоловік повернувся додому, він почав відчувати труднощі з диханням. Він відвідав декілька лікарень, але зрештою помер від зараження крові, а також від печінкової та ниркової недостатності. Прокурори заявили, що він провів місяці в агонії у спеціалізованому відділенні інтенсивної терапії.

Вирок шарлатану

Розслідування показало, що Торбен також зробив небезпечні для життя ін'єкції другому чоловікові у березні 2023 року. На запитання офіційних осіб Торбен відмовився розкрити тип силіконової олії, яку він використав.

Фейковий пластичний хірург заявив у суді, що він зробив лише те, про що просив чоловік.

На жаль, силіконова олія потрапила до кровотоку людини. Це призвело до серйозних ускладнень зі здоров'ям і, зрештою, до його смерті. Той факт, що чоловік звернувся за лікуванням, не має значення на наш погляд. Підсудний діяв надто аморально,

– сказав прокурор Вольф-Тілман Баумерт.

28 серпня судді окружного суду Вупперталя визнали винним Торбена у вбивстві внаслідок нанесення тяжких тілесних ушкоджень та дали 5 років ув'язнення.