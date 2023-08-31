46-летний сотрудник общепита, по имени Торбен из Золингена, Германия, говорил своим пациентам, что имеет образование хирурга, он оказывал услуги по "увеличению пениса". Одному из пациентов он ввел в пенис и мошонку силиконовое масло.

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Смерть в муках

32-летний мужчина, имя которого не разглашают, хотел увеличить обхват члена, но умер от сепсиса через семь месяцев после ужасающей процедуры в июле 2019 года. У Торбена не было никакой медицинской квалификации, но предлагал увеличение пениса в интернете и проводил манипуляции у себя дома в Золингене.

По словам сестры жертвы, ее брат сомневался в этой процедуре, но Торбен убедил его пойти на это. Сразу после этого, когда мужчина вернулся домой, он стал испытывать трудности с дыханием. Он посетил несколько больниц, но умер от заражения крови, а также от печеночной и почечной недостаточности. Прокуроры заявили, что он провел месяцы в агонии в специализированном отделении интенсивной терапии.

Приговор шарлатана

Расследование показало, что Торбен также сделал опасные для жизни инъекции второму мужчине в марте 2023 года. На вопрос официальных лиц Торбен отказался раскрыть тип силиконового масла, которое он использовал.

Фейковый пластический хирург заявил в суде, что он сделал только то, о чем просил мужчина.

К сожалению, силиконовое масло попало в кровоток человека. Это привело к серьезным осложнениям со здоровьем и, наконец, к его смерти. Тот факт, что мужчина обратился за лечением, не имеет значения с нашей точки зрения. Подсудимый действовал слишком аморально,

– сказал прокурор Вольф-Тилман Баумерт.

28 августа судьи окружного суда Вупперталя признали виновным Торбена в убийстве в результате нанесения тяжких телесных повреждений и дали 5 лет заключения.