Лікарська помилка

Лікар відрізав орган чоловіка після того, як помилково діагностував у нього ракову пухлину. Цю операцію провели ще 13 листопада 2018 року у лікарні Сан-Донато в Ареццо.

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Відомо, що уролог поставив неправильний діагноз чоловіком у віці 69 років за місяць до ампутації. Попри це, ампутація пройшла без проблем, але навряд це втішило пацієнта.

Медики виявили помилку вже під час післяопераційного аналізу ампутованих тканин. З'ясувалося, що пухлини взагалі немає, і хірурги видалили абсолютно здоровий пеніс чоловіка без будь-якої причини. Пацієнт подав до суду та вимагає компенсації через цю помилку.

Позов до суду

Лікар, який відповідальний за неправильну постановку діагнозу, тепер постане перед судом. Адвокати потерпілого чоловіка стверджують, що причиною позову стали помилки, допущені на етапах попереднього обстеження, які призвели до помилкового діагнозу. Справу розглянуть в суді 9 березня в Ареццо на попередньому слуханні.

Подібний випадок був у Франції в грудні 2022 року після того, як серія помилок призвела до повного видалення пеніса чоловіка в університетській лікарні Нанту. 30-річний чоловік сказав, що після операції у нього залишилися лише яєчка.

Чоловік теж подав до суду і вимагав компенсацію 1 мільйон євро, за повідомленнями місцевих ЗМІ, зрештою він отримав 62 000 євро.