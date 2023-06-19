Важкі симптоми

Згідно з даними слідства, 10 травня 2022 року в одному з пологових будинків у місті Харкові народилася недоношена дівчинка. Дитина мала проблеми з годуванням та висипання на шиї та щоках.

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Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення, але лікарка не провела необхідні спостереження за новонародженою недоношеною дитиною. У день виписки дитині стало погано – вона почала кричати, а її шкіра стало темно-червоного кольору.

Однак завідувачка, після огляду дитини та уважного прослуховування, не приділила уваги її стану та виписала як здорову на четвертий день життя, разом з матір'ю.

Смерть дитини

Вдома стан дитини не покращився, її не вдалося годувати, оскільки маля не мало смоктального рефлексу. Дівчинка була неспокійною, постійно рухала очима в різні боки і більше не могла заснути. Через певний час в неї трапився напад, який супроводжувався затримкою дихання. Матір негайно відвезла її до медичного закладу. 17 травня 2022 року, вночі, дитина померла в лікарні.

В прокуратурі зазначили, що вчасна діагностика та початок адекватного лікування, які належать до посадових обов'язків підозрюваної, могли запобігти ускладненню та зберегти життя новонародженої дівчинки.

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваної.