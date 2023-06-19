Тяжелые симптомы

Согласно данным следствия, 10 мая 2022 года в одном из роддомов в городе Харькове родилась недоношенная девочка. Ребенок имел проблемы с кормлением и сыпью на шее и щеках.

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Мать девочки сообщила об этом заведующей отделением, но врач не провела необходимые наблюдения за новорожденным недоношенным ребенком. В день выписки ребенку стало плохо – он начал кричать, а его кожа стала темно-красного цвета.

Однако заведующая, после осмотра ребенка и внимательного прослушивания, не уделила внимания его состоянию и выписала как здоровую на четвертый день жизни вместе с матерью.

Смерть ребенка

Дома состояние ребенка не улучшилось, его не удалось кормить, поскольку малыш не имел сосательного рефлекса. Девочка была беспокойной, постоянно двигала глазами в разные стороны и больше не могла заснуть. Через некоторое время у нее случился приступ, сопровождавшийся задержкой дыхания. Мать немедленно отвезла ее в медицинское учреждение. 17 мая 2022 года ночью ребенок умер в больнице.

В прокуратуре отметили, что своевременная диагностика и начало адекватного лечения, относящихся к должностным обязанностям подозреваемой, могли предотвратить осложнение и сохранить жизнь новорожденной девочки.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.