Грип та інші віруси, такі як коронавірус, можуть поширюватися у повітрі маленькими частинки пилу.

Дослідження на морських свинках показали, що тварини можуть передавати одне одному віруси, які є на їхньому хутрі, повідомляє CNN.

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Ба більше, вірус грипу досить довго залишається життєздатним на хутрі тварин, а також на їхній шкірі чи лупі. Це дає йому змогу поширюватись повітрям разом з часточками пилу.

Відомо, що віруси можуть поширюватися повітрям крихітними аерозолями слини й слизу або ж за допомогою контакту з поверхнями, на яких є збудник хвороби. Такі поверхні називають фомітами.

Дослідники стверджують, що вони відкрили новий вид поширення інфекційних хвороб.

Ми називаємо інфекційні частинки пилу "аерозольними фомітами ", щоб відмежовувати їх не тільки від інфекційних аерозольних частинок, але й від традиційних фомітів,

– йдеться в повідомленні.

Вчені зазначають, що дослідження проводилось на тваринах і не обов'язково стосується людей. Для точних висновків необхідно більше подібних досліджень.

У світлі наших експериментів ми робимо висновок, що внесок аерозольних фомітів у респіраторну передачу вірусу серед людей та тварин потребує подальшого наукового розгляду та ретельного дослідження,

– додали вчені.