Грипп и другие вирусы, такие как коронавирус, могут распространяться в воздухе маленькими частицами пыли.

Исследования на морских свинках показали, что животные могут передавать друг другу вирусы, которые есть на их меху, сообщает CNN.

К теме Сколько коронавирус держится в воздухе после разговора с инфицированным человеком: исследование

Более того, вирус гриппа довольно долго остается жизнеспособным на меху животных, а также на их коже или перхоти. Это дает ему возможность распространяться по воздуху вместе с частицами пыли.

Известно, что вирусы могут распространяться по воздуху крошечными аэрозолями слюны и слизи или посредством контакта с поверхностями, на которых есть возбудитель болезни. Такие поверхности называют фомитами.

Исследователи утверждают, что они открыли новый вид распространения инфекционных болезней.

Мы называем инфекционные частицы пыли "аэрозольными фомитами", чтобы отделять их не только от инфекционных аэрозольных частиц, но и от традиционных фомитов,

– говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что исследование проводилось на животных и не обязательно касается людей. Для точных выводов необходимо больше подобных исследований.

В свете наших экспериментов мы делаем вывод, что вклад аэрозольных фомитов в респираторную передачу вируса среди людей и животных требует дальнейшего научного рассмотрения и тщательного исследования,

– добавили ученые.